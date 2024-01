I cugini finti medici e truffatori: nel mirino anche due anziane donne di Imola

Al termine dell’indagine sono ben una quarantina i casi di truffa e furti attribuiti ai cosiddetti “finti medici” ascrivibili secondo la Squadra Mobile di Bologna alla stessa coppia di persone: due cugini italiani che sono stati denunciati. L’indagine era iniziata lo scorso novembre quando la polizia, al termine di un lungo inseguimento anche in autostrada, arrestava due soggetti alle porte di Ravenna (un uomo classe 1980 e una donna classe 1977). Dalle indagini emergeva che la donna si fingeva un sostituto del medico curante delle vittime prescelte, in genere donne anziane, che venivano avvicinate per strada o nei pressi di casa loro con la scusa di aggiornamenti sul loro stato di salute. Fra i casi ce ne sono anche alcuni avvenuti a Imola dove i due hanno avvicinato una signora di 82 anni, alla quale però non asportavano nulla probabilmente perché la stessa non veniva ritenuta una vittima appetibile. In un altro episodio invece il tentativo di approccio era stato stroncato sul nascere dalla persona avvicinata. Infine il furto ad Imola, dell’8 novembre, dal quale scaturiva l’arresto. La truffatrice si era avvicinata all’interno di un giardino situato in via Dei Mille, dove era presente un’anziana che dopo essere stata toccata in varie parti del corpo era stata derubata di una collana. La donna riusciva a dirigersi verso la macchina con la refurtiva dove l’attendeva il suo complice, i due si sono dati alla fuga ma sono stati raggiunti poco dopo dagli agenti che al termine dell’inseguimento li hanno fermati. L’arresto fu convalidato e ai due applicata la misura della custodia cautelare in carcere, ancora in atto. Ora si aggiungono le denunce anche per tutti gli altri casi.