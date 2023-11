Giornata dei diritti dell’infanzia, le scuole invadono piazza Matteotti e chiedono la pace

La scuola e la città di Imola hanno celebrato oggi la “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, promuovendo tutta una serie di iniziative a cominciare dalla “Marcia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza “ promossa dall’Istituto comprensivo 5 in collaborazione con il Comune di Imola, con Unicef e con gli Istituti comprensivi IC 1; IC 2; IC 4; IC 6; IC 7 e Borgo Tossignano che oggi hanno portato in piazza Matteotti alunni e insegnanti per riflettere sul tema “Non io ma noi”. Il corteo è partito alle 9 dal complesso scolastico Sante Zennaro. Lungo il percorso ha raccolto i partecipanti delle altre scuole del territorio, per raggiungere insieme piazza Matteotti. Qui, alle 10, ragazze e ragazzi hanno letto i loro messaggi consegnando simbolicamente alla città il testo della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza firmata il 20 novembre 1989.

“Il 20 diventa l’occasione per riflettere sul grande valore della pace e non dimenticare, tanto più quest’anno, con i drammatici conflitti in corso, l’infanzia abbandonata, ferita, umiliata, maltrattata, tutti i bambini che vivono le tragedie delle guerre, le tante, troppe giovani vittime di una quotidianità terribile che i mezzi di comunicazione ci riportano” sottolinea il vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari. Riguardo alla “Marcia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” Castellari ha aggiunto: “E’ molto bello e stimolante lo slogan scelto per salutare il raduno in piazza Matteotti, ‘Non io ma noi’. Con questo titolo la scuola sceglie di evidenziare il punto di vista culturale del fare assieme, dove i diritti sono un elemento collettivo, oltre che individuale. In quel ‘noi’ c’è la migliore tradizione culturale del nostro territorio, che ha sempre lavorato sul tema della coesione sociale. E’ l’idea del ‘noi’ che viene prima del ‘io’. Il sapere che condividendo tutto ciò che di buono c’è nella comunità si cresce meglio tutti insieme e che la rinuncia di qualcosa per sé va a vantaggio di tutta la comunità. Se questa idea prende le mosse da una piazza piena di ragazzi e ragazze il messaggio è ancora più forte e mette ancor più in valore l’importanza di questa giornata, in tutto il mondo” conclude Castellari.