Formula Uno a Imola, il ministro Salvini insiste: “Farò di tutto perché l’Italia tenga due gran premi” VIDEO

“Farò di tutto perché l’Italia tenga i due gran premi”. E’ la promessa del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, di fronte alla prospettiva che l’Italia possa perdere uno dei due gran premi di Formula Uno a favore di altre location. “È vero che è un unicum, però Imola e Monza sono pezzi di storia. Faremo di tutto, anche come relazioni diplomatiche per garantire gli appassionati e un introito che è di centinaia di milioni di euro sui territori”, assicura Salvini, a Bologna per un evento sulle infrastrutture organizzato dal ministero.