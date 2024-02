Escursionista di Castel Guelfo morta, il ricordo dei colleghi: «Giulia riparò nel deserto una jeep con un tampax e una forcella per capelli»

Ancora nessuna data ufficiale, ma pare che parenti e amici dovranno attendere la prossima settimana per dare l’ultimo saluto a Giulia Maroni, la 37enne campionessa di rally e fuoristrada residente a Castel Guelfo caduta in un canalone domenica durante un’escursione sull’Appennino modenese mentre si trovava con il compagno nei pressi del monte Cimone.

Da quanto trapela non si terrà alcun rito religioso, ma verrà allestita una camera ardente alla Certosa di Bologna soltanto per i familiari più ristretti, mentre a Castel Guelfo il sindaco Franceschi sta predisponendo una zona in paese dove organizzare un momento pubblico di preghiera e raccoglimento. Attesa giustificata dall’autopsia disposta nelle scorse ore sul corpo della donna.

Il titolare dell’azienda dove lavorava: «Come una sorella»

«Sono distrutto, per me era come una sorella». Parole strazianti di Paolo Pierno, titolare di Lympha Technologies e Lympha Lab, le due aziende informatiche con sede operativa a Castel San Pietro dove Giulia Maroni lavorava ormai da cinque anni. «Ci sentivamo spesso e domenica mattina le ho mandato un messaggio, ma non l’ha mai letto - continua -. Alle 22 un collega, avvisato dal compagno di Giulia, mi ha dato la terribile notizia».

L’amicizia tra Pierno e Maroni, però, era nata fuori dagli uffici. «Era stata la mia prima personal trainer a Castel San Pietro e dopo circa un anno abbiamo iniziato a raccontarci delle nostre vite - spiega -. Lei mi disse che si stava guardando attorno e così le offrii un lavoro nella mia azienda, prima come responsabile delle risorse umane e poi, insieme a me, nel controllo di gestione. Era una ragazza intelligente, “pulita” e con una grandissima capacità di risolvere i problemi. Non a caso, e su questo la prendevo spesso in giro, in una gara nel deserto era riuscita a riparare una jeep con un tampax e una forcella per capelli. D’altronde se non sei così certe corse estreme non le puoi proprio fare. Mi dispiace non essere mai riuscito ad andare a vedere una sua gara. Il mio coinvolgimento si limitava alla sponsorizzazione».