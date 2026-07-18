Dozza-Castel San Pietro, inaugurata la nuova pista ciclabile lungo la via Emilia GALLERY MMPH

Inaugurata stamane con una pedalata la nuova pista ciclopedonale che collega Castel San Pietro Terme a Toscanella di Dozza, con un tracciato di circa tre chilometri, un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile e la sicurezza degli spostamenti lungo l’asse della via Emilia. Alla cerimonia hanno partecipato cittadini, associazioni, amministratori e numerosi appassionati delle due ruote. Il ritrovo si è svolto presso l’ex Piana Cosmetici in via Emilia Levante, dove si è tenuto il taglio del nastro prima della pedalata inaugurale che ha accompagnato i partecipanti lungo il nuovo percorso fino al ponte sul Rio Rosso. L’investimento complessivo dell’intervento è stato di circa 2,5 milioni di euro, di questi, 1,5 milioni finanziati attraverso il bando periferie di CMBO, mentre la restante parte è stata sostenuta dal Comune di Castel San Pietro Terme che ha affidato i lavori tramite bando pubblico all’impresa Acreide Consorzio Stabile Scrl con base d’asta pari a 1,5 milioni di euro.

«Con l’inaugurazione di questa pista ciclopedonale consegniamo alla città un’opera attesa e strategica per il nostro territorio –hanno detto il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Giacomo Fantazzini e la sindaca di Castel San Pietro Francesca Marchetti –. Si tratta di un intervento che migliora concretamente la sicurezza di chi sceglie di spostarsi in bicicletta o a piedi, valorizzando al tempo stesso un tratto di grande pregio paesaggistico lungo la Via Emilia».