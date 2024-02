Dopo due allagamenti nella scorsa primavera, la filiale Banca di Imola riapre il 5 febbraio a Spazzate Sassatelli

Lunedì 5 febbraio riapre la filiale di Banca di Imola a Spazzate Sassatelli. Gli uffici erano inagibili dalla scorsa primavera, quando le ripetute inondazioni del fiume Sillaro avevano causato ben due allagamenti della filiale, con gravissimi danni alle strutture ed agli ambienti, rimasti inagibili in attesa dei necessari e laboriosi lavori di ripristino e messa in sicurezza. Dopo la riattivazione dell’ATM bancomat, avvenuta lo scorso luglio, dal 5 febbraio la Filiale sarà nuovamente operativa a pieno regime ed a disposizione della comunità. Una bella notizia per Spazzate Sassatelli ed un importante segnale per tutti gli abitanti di un ulteriore concreto passo verso il ritorno alla normalità.