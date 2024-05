Decespugliatori alla mano, i volontari dell’Enduro Motor Valley ripuliscono il Parco della Conca Verde di Fontanelice

Decespugliatore alla mano, i volontari dell’Enduro Motor Valley hanno ripulito il Parco della Conca Verde di Fontanelice, “la Perla del Santerno” come era stata battezzata negli anni ‘80. Un angolo di paradiso invaso da un’esplosione di vegetazione, erba alta ovunque, rovi, rampicanti e infestanti nelle zone meno frequentate. Dal Comune è partita la richiesta al gruppo che ha fatto del recupero dei sentieri di montagna la mission principale e i volontari si sono subito dati da fare insieme ai cantonieri comunali e a numerosi altri fontanesi armati forbicioni e seghetti di tutti i tipi, affiancati da Walter Ragazzini, imprenditore, con mezzi agricoli e uomini preparati per questo tipo di interventi.

Divisi in diversi gruppi, hanno sistemato le varie zone del parco. Uno dei primi a mettere in azione domenica con il suo decespugliatore già alle 7 del mattino è stato Stefano Manara, veterano dell’Enduro Motor Valley ed anche ultimo ad arrivare al “terzo tempo”, la mangiata conclusiva, perché attardatosi con Mirco Casini, uno dei giovani alla prima esperienza, per recuperare delle sedie finite nel Rio Colombarino. “Incredibile lo spirito di squadra fra i vari gruppi – chiosa Manara – un’impresa così sfidante ha galvanizzato tutti a conquistare metro dopo metro il terreno del parco che, con la sua piscina, è un’importante risorsa per tutta la vallata”. Al termine della giornata il ringraziamento a tutti i volontari da parte di Alessandro Magnani: “Il valore più grande è stata la presenza di tanti giovani. A giugno a Fontanelice ci saranno le elezioni amministrative, chi avrà la responsabilità di indossare la fascia tricolore per i prossimi anni si troverà il parco della Conca Verde rimesso a nuovo, ma soprattutto potrà contare sulla potenzialità di cittadini che sanno rimboccarsi le maniche per il proprio prezioso territorio”.