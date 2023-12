Cinghiali in via Montericco: “Ma Imola non è Roma”

Vedere i cinghiali “passeggiare” tranquillamente per Roma o banchettare tra i rifiuti riposti indecorosamente fuori dai cassonetti ormai è diventata un’abitudine. Meno usuale, invece, vederne a Imola. È quanto però accaduto la scorsa notte in via Montericco dove tre esemplari sono stati visti, tra lo stupore degli automobilisti, attraversare la strada quasi sulle strisce pedonali a poca distanza dall’ospedale nuovo e dal quartiere Pedagna. Non certo in pieno centro, ma nemmeno in una strada secondaria di collina.

«Sinceramente non siamo sorpresi più di tanto di questo avvistamento - commenta Massimo Salvini, coordinatore del Corpo provinciale delle guardie ecologiche volontarie della zona di Imola -. Al momento però non c’è da preoccuparsi, nonostante i cinghiali siano una specie sempre più in aumento. Potrebbe trattarsi di un caso isolato ed è possibile che abbiano solo sconfinato un attimo dal vicino Bosco della Frattona dove si trova un habitat perfetto per loro».

I motivi che li hanno spinti a scendere in città possono essere molteplici. «Solitamente si spostano in cerca di cibo - aggiunge - e possono essere attratti dall’odore dei rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti e alle isole ecologiche. Comportamenti assolutamente da non tenere, ma Imola non è Roma e questa criticità da noi non c’è».

Sulla pericolosità dei cinghiali Salvini è però sicuro di una cosa. «È difficile che attacchino l’uomo a meno che non siano feriti o abbiano con loro i cuccioli - conclude -. Certo che se investiti possono creare danni alle vetture, questo è innegabile. La peste suina africana? La malattia uccide suini e cinghiali ma non colpisce l’uomo. E poi gli unici casi si sono verificati a Parma e Piacenza, quindi qualsiasi allarmismo oggi è da considerarsi fuori luogo».