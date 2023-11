Castel San Pietro, un’ascia e arnesi da scasso nel baule lungo la zona industriale: tre denunciati

I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno denunciato tre persone alla Procura della Repubblica di Bologna per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. È successo alle 11 di venerdì scorso, quando l’attenzione dei Carabinieri, impegnati a controllare l’area industriale di Castel San Pietro Terme, è stata richiamata da un automobilista sospetto alla guida di un Fiat Doblò che si stava aggirando in zona, con due passeggeri a bordo. Dopo aver proceduto all’identificazione dei tre uomini, un 42enne, un 24enne e un 19enne, tutti residenti a Bologna e con precedenti di polizia, i Carabinieri hanno approfondito il controllo e durante l’ispezione della bauliera del veicolo hanno trovato un’ascia e altri due arnesi da scasso che i tre occupanti non hanno saputo giustificare, essendo disoccupati, abitando altrove e trovandosi in un’area industriale senza motivo. Nei confronti del più giovane, inoltre, è scattata anche una denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Gli arnesi da scasso sono stati sequestrati dai Carabinieri.