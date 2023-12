Castel San Pietro Terme. Sistemato il pallone abbattuto dal vento: la piscina comunale riapre sabato

Riapre sabato mattina 9 dicembre la piscina comunale di Castel San Pietro Terme. Si sono infatti conclusi nella giornata di oggi, giovedì 7, i lavori di riparazione dei danni che aveva subito il pallone pressostatico che ricopre la vasca grande, a causa delle forti raffiche di vento che avevano colpito il territorio del Comune di Castel San Pietro Terme lo scorso sabato 2.

I lavori di ripristino sono stati effettuati dalla ditta fornitrice della tensostruttura e hanno riguardato in particolare l’impianto di illuminazione e un taglio al tendone.

Al momento della caduta e danneggiamento del pallone, nella piscina non era presente nessun utente, poiché, viste le avverse condizioni atmosferiche, il gestore Aquasport aveva già interdetto l’utilizzo dell’impianto. L’Amministrazione comunale e Aquasport si erano poi immediatamente attivati per richiedere una perizia del danno e per ripristinare la struttura il prima possibile.