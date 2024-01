Castel San Pietro, si incendia la canna fumaria e brucia il tetto di una casa

Ancora un incendio a Castel San Pietro. Questa volta il rogo si è sviluppato all’interno della canna fumaria in una abitazione indipendente di via Cova a Castel San Pietro. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri e per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Ad andare a fuoco è stato il tetto, la parte sottostante è stata dichiarata inagibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto sono dovute intervenire 4 squadre di vigili del fuoco, da Medicina e Imola, per contenere le fiamme ed evitare che si propagassero al resto della casa.