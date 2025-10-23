Castel San Pietro, negozio coop rinnovato, taglio del nastro con la sindaca Marchetti

CASTEL SAN PIETRO. Supermercato Coop tutto nuovo a Castel San Pietro Terme (Bologna): situato in viale Roma, la fine del restyling (iniziato il 6 ottobre e condotti a negozio aperto con un investimento di 250.000 euro) è stata festeggiata oggi. Dopo l’intervento, il punto vendita Coop (superficie 1.463 metri quadri e 58 addetti) propone ai suoi oltre 6.000 soci e ai clienti “spazi rinnovati, accoglienti e funzionali. L’offerta è pensata per rispondere a ogni tipo di esigenza: da chi ha poco tempo e cerca praticità, a chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza, fino a chi predilige prodotti di fascia alta o desidera riscoprire i sapori autentici del territorio”. Per festeggiare il tutto si è tenuta stamattina una cerimonia in negozio a cui hanno partecipato Francesca Marchetti, sindaca di Castel San Pietro Terme, e Francesca Durighel, vicepresidente di Coop Alleanza 3.0. Per la Cooperativa erano presenti anche Luca Zaccherini, direttore generale, Andrea Cacchioli, regional director, in rappresentanza dei soci Coop, Roberta Tattini, presidente Zona soci Circondario imolese, e Roberta Mira, consigliera di amministrazione. Dopo il momento istituzionale, don Gabriele Riccioni ha benedetto la struttura.

Tra le novità spicca la nuova Forneria Coop per pane fresco e specialità da forno, dolci e salate. Non mancano le produzioni tipiche del territorio. Il reparto ortofrutta, completamente rinnovato, valorizza le produzioni agricole del territorio, con frutta e verdura di stagione provenienti da coltivazioni locali.

I prodotti a filiera corta saranno segnalati e accompagnati da materiali informativi sul lavoro dei produttori sostenuti da Coop. Nella nuova Cantina viene valorizzata un’ampia selezione di vini, locali, regionali, oltre a etichette a marchio Coop.