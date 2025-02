Castel San Pietro, “Giorno del Ricordo”: le bandiere a mezz’asta e iniziative nelle scuole

In occasione del Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale istituita nella data del 10 febbraio, per conservare e rinnovare «la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale» (legge 30 marzo 2004/92), l’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme espone a mezz’asta le bandiere nazionale ed europea sul balcone centrale del municipio e, come ogni anno, promuove le iniziative delle scuole e delle associazioni castellane.

«Il Giorno del Ricordo rappresenta un momento importante per rinnovare la memoria di una tragedia dolorosa della nostra storia, quella vissuta da tutte le vittime - afferma la sindaca Francesca Marchetti -. Il dolore e la sofferenza che questi nostri connazionali hanno provato devono essere parte integrante della nostra memoria collettiva. I conflitti che ancora oggi affliggono molte aree del mondo ci ricordano quanto sia fragile la pace e quanto sia importante il nostro impegno a difendere i valori universali di libertà e giustizia. In questo Giorno del Ricordo ci impegniamo a non dimenticare, a onorare la memoria di chi ha sofferto e a rinnovare il nostro impegno per una società più giusta e inclusiva»

In particolare nel canale Youtube del Comune di Castel San Pietro Terme è visibile “Le vicende del confine orientale, le foibe e l’esodo dei giuliano-dalmati”, ripresa video di una lezione del prof. Alessandro Ferioli volta a ricostruire il quadro storico-politico del confine orientale, al cui interno avvennero le stragi nelle foibe, cui seguì l’esodo giuliano-dalmata. Il video è stato realizzato a cura dell’Associazione Terra Storia Memoria, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme e Istituto scolastico superiore Bartolomeo Scappi.

Domani alle 19,30 nella sala del Consiglio comunale, in apertura della seduta del Consiglio, verrà dedicato un momento di riflessione alla Giornata della Memoria e al Giorno del Ricordo, durante la lettura delle comunicazioni del presidente del Consiglio Riccardo Raspanti.

Nelle biblioteche comunali saranno inoltre disposti tavoli tematici con testi e documenti in ricordo dell’eccidio delle foibe, a disposizione del pubblico.