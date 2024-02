Castel Guelfo: schiaffi, calci e ginocchiate alla compagna davanti ai figli, divieto di avvicinamento per un 38enne

I Carabinieri di Castel Guelfo hanno eseguito una misura cautelare richiesta dalla Procura di Bologna nei confronti di un 38enne italiano, disoccupato e con precedenti di polizia, indagato per maltrattamenti contro familiari e lesione personale. I fatti sono iniziati la sera del 19 settembre scorso, quando i Carabinieri di Imola hanno ricevuto la telefonata di un cittadino che riferiva di aver sentito urla provenienti da un appartamento per una lite domestica. All’arrivo dei militari, una donna, italiana sulla trentina, ha riferito di essere stata presa a schiaffi dal compagno che si era allontanato con i due figli minorenni. I Carabinieri lo hanno rintracciato: era appunto il 38enne italiano, assieme ai figli minorenni. Ma il tempo è passato e le cose non sono cambiate. Così “dopo altri mesi di sopportazioni”, a gennaio, la donna ha deciso di chiedere aiuto ai Carabinieri presentandosi in caserma per fare denuncia e raccontando una serie di episodi accaduti nell’ultimo anno. E’ emerso, riferiscono i Carabinieri in una nota, che il 38enne avrebbe aggredito la compagna con spintoni, strattonamenti, schiaffi, calci e ginocchiate alle costole, per motivi di gelosia, non accettando la fine della relazione sentimentale. Un fatto aggravato, come riportato nell’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, perché commesso anche in presenza dei due figli minorenni. Rintracciato dai Carabinieri di Castel Guelfo, il 38enne è stato sottoposto alla misura cautelare: il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con l’applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico.