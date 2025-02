Castel Guelfo, è morto Alberto Chersoni il 19enne di San Lazzaro caduto in moto ieri sugli Stradelli Guelfi

Non ce l’ha fatta Alberto Chersoni, il 19enne che ieri pomeriggio è caduto con la moto lungo gli Stradelli Guelfi in territorio di Castel Guelfo. Secondo la ricostruzione della polizia locale di Imola, intorno alle 15, il ragazzo, studente universitario da poco e residente a San Lazzaro viaggiava in sella a uno scooter 125 Kymco in direzione Castel Guelfo quando, per cause ancora da accertare, giunto all’altezza del civico 16 ha perso il controllo del mezzo. La moto ha così deviato la sua marcia sulla destra finendo prima nella banchina erbosa per poi terminare la sua corsa nel canale di scolo che scorre accanto alla carreggiata. A dare l’allarme sarebbero stati dei ciclisti di passaggio, trasportato in gravissime condizioni al Maggiore di Bologna il ragazzo purtroppo non ce l’ha fatta. Sembra che stesse andando a trovare i nonni a Conselice. “Voglio esprimere tutto il mio cordoglio per la morte di Alberto Chersoni, un ragazzo di soli 19 anni. La sua giovane vita spezzata è un grande dolore per tutta la comunità di SanLazzaro. In questo momento così drammatico ci vogliamo stringere alla sua famiglia e a tutte quelle persone che lo conoscevano e gli volevano bene”, sono le parole della sindaca di San Lazzaro Marilena Pillati.