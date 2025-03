Casalfiumanese: a San Martino in Pedriolo luce nuova in tante strade

Luce nuova in tante strade di San Martino in Pedriolo e nel parco sul lungofiume della frazione. Si è completato qualche settimana fa l’intervento di manutenzione relativo alla riqualificazione della rete di illuminazione pubblica dell’abitato pianificato dal municipio di Casalfiumanese e attuato dalla società in house Solaris. Un progetto dal costo complessivo di 50mila euro, iva compresa, coperto interamente con specifici fondi nazionali per il comparto.

L’ente di Piazza Cavalli ha identificato, quindi, le azioni prioritarie attraverso il Piano Regolatore Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) approvato a marzo del 2024. L’analisi ha evidenziato la necessità di sostituire 50 corpi illuminanti, per la riqualificazione delle lampade, e procedere all’adeguamento e messa in sicurezza elettrica e statica degli impianti. I lavori, con una spesa totale di poco più di 40mila euro iva compresa, hanno interessato le vie Viara, Longo, Calcina, Mario Fabbri, Onorio e pure un tratto della SP21. Ma non è tutto. Le economie derivanti dalla procedura di affidamento delle opere, circa 10mila euro, consentiranno di ripristinare e riqualificare pure l’illuminazione nel parco sul lungofiume.

Il progetto di riqualificazione realizzato porterà ad un futuro risparmio energetico, quantificato dai progettisti, nell’ordine dell’83% con un significativo ridimensionamento dei consumi, della spesa in bolletta per il municipio e della quota di inquinamento luminoso.

“Prosegue la politica di efficientamento energetico prevista da questa amministrazione su tutto il territorio casalese, frazioni comprese – sottolinea la sindaca Beatrice Poli - un percorso di miglioria che ci permetterà, gradualmente, di parametrare anche la rete di illuminazione pubblica ai più moderni canoni settoriali nell’ottica di puntare con decisione alla valorizzazione delle prestazioni ed alla riduzione dei costi. Senza dimenticare l’innalzamento delle soglie di sicurezza e l’azione preventiva di contrasto al vandalismo che passano anche, grazie alle potenziate performance dei punti luce esistenti, da preziosi accorgimenti trasformati in utili deterrenti soprattutto nelle aree verdi a disposizione di tutti”.