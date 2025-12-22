Capodanno a Imola, il sindaco firma l’ordinanza anti-botti

In vista delle festività di Capodanno, il sindaco di Imola Marco Panieri “ha firmato un’ordinanza che ribadisce e rafforza il divieto già vigente di utilizzo di petardi, mortaretti e artifici pirotecnici, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza delle persone, il benessere degli animali e la tranquillità pubblica”. Il provvedimento, fa sapere l’amministrazione, è in vigore dalla mezzanotte del 31 dicembre alla mezzanotte dell’1 gennaio, e si inserisce nel quadro delle norme già previste dal Regolamento di Polizia urbana comunale. Nel dettaglio, l’ordinanza dispone “il divieto di scoppio di petardi, mortaretti e artifici simili in luoghi pubblici o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte aree pubbliche, il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici non di libera vendita senza la necessaria licenza e l’obbligo, per i fuochi di libera vendita, di rispettare scrupolosamente le istruzioni d’uso ed evitare ricadute su proprietà di terzi”.

L’ordinanza richiama anche l’attenzione “sui rischi per la sicurezza, sui possibili disagi ai servizi di emergenza, e sugli effetti traumatici sugli animali”. Contestualmente, l’amministrazione “promuoverà una campagna informativa sui rischi e sulle sanzioni previste, e ha disposto il coordinamento con le Forze dell’ordine per attività di vigilanza e controllo sul territorio”. Per chi non rispetterà le disposizioni “sono previste sanzioni amministrative, oltre alle conseguenze previste dalla normativa vigente”.

Il sindaco, infine, “rivolge un appello al senso di responsabilità di tutta la cittadinanza, in particolare ai genitori e ai proprietari di animali, affinché il Capodanno possa essere vissuto come un momento di festa sicuro, rispettoso e sereno per tutti”.