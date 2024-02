Bullizzometro e “colori”: nasce a Imola il primo protocollo in materia

Accordo storico ieri tra i dirigenti scolastici e i carabinieri che hanno siglato il primo “Protocollo unitario antibullismo” riservato alle scuole pubbliche elementari e medie del Circondario. Il tavolo, già inserito nel progetto “Insieme nella rete”, ha consentito di definire e approvare il documento redatto grazie alla collaborazione e la “consulenza legale-operativa” dell’Arma che permetterà così a famiglie, studenti e docenti di conoscere e attuare esattamente le modalità di intervento che, identiche per ogni plesso, saranno congiuntamente adottate in casi riconducibili a questo fenomeno.

L’inserimento poi del cosiddetto “Bullizzometro”, un test predisposto dal Reparto analisi criminologiche del raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche di Roma per rilevare i segnali del livello di violenza subita ed espressa consentirà ai referenti scolastici antibullismo (docenti presenti in ogni scuola come previsto dalla legge) di avere cognizioni più certe sulla valutazione dei casi, vedendosi garantita una linea diretta con i militari in caso di dubbi, una pronta consulenza e un canale aperto e immediato con l’autorità giudiziaria.

L’incontro si è tenuto nella sala di rappresentanza della Compagnia carabinieri di Imola, dove i dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi del circondario e della Direzione didattica di Castel San Pietro sono stati accolti dal comandante, il maggiore Andrea Oxilia.

«Si tratta del primo protocollo in Italia contro il bullismo, in una fase storica in cui si verificano episodi anche violenti sempre più diffusi - afferma il maggiore, Andrea Oxilia -. Il documento, oltre a essere un segnale forte di attenzione, dimostra la vicinanza che i carabinieri ripongono nelle scuole. Microcosmi in cui ci inseriamo e aiutiamo docenti e referenti a combattere il fenomeno. Un modo anche per rassicurare sia loro che le famiglie degli studenti».

La valutazione, attraverso un test compilato dal referente del plesso che tiene conto di informazioni e testimonianze precedentemente rese note da una scheda di segnalazione redatta da studenti, genitori o docenti, porta alla verifica di uno dei codici a cui il caso specifico può essere attribuito. «Verde, giallo e rosso - spiega Oxilia -. Quest’ultimo è il più grave e il dirigente scolastico avrà così un canale privilegiato con il comandante della stazione competente. A quel punto possiamo trattare il caso in diversi modi, dalla querela/denuncia nei confronti del bullo ad interventi nella classe o la convocazione dello studente insieme ai genitori. Gli altri due codici, invece, sono di competenza delle scuole che dovranno gestire la situazione con attività mirate, incontri con le famiglie o i servizi sociali».

L’incontro, avvenuto non a caso durante la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, si è chiuso con il rinnovato impegno di organizzare il prossimo 23 maggio, come da tradizione in occasione dell’anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone, la premiazione della seconda edizione del concorso di poesia riservato alle scuole medie del circondario dal titolo “É Legalità Poesia” e patrocinato dal Comune di Imola.

L’attenzione dell’Arma verso le scuole è confermata anche dai 12 incontri per circa 400 tra studenti e genitori organizzati in questo primo quadrimestre per promuovere la cultura della legalità. Tra gli argomenti trattati, bullismo e cyberbullismo, uso e abuso di stupefacenti e alcol, reati di genere con particolare attenzione ai femminicidi, uso dei social network e reati correlati ed analisi della comunicazione giovanile rap e trap.