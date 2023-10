Bretella, il Comune incontra i cittadini per parlare del completamento

L’appuntamento con i cittadini per parlare dell’infinito cantiere della Bretella, fermo ormai da oltre un anno, è fissato per domani lunedì 23 ottobre, alle 20.30 al centro sociale La Tozzona (in via Punta 24 nel quartiere Pedagna). A organizzarlo è il Comune di Imola che ha dichiarato la volontà di arrivare al completamento dell’asse stradale con la realizzazione delle due rotonde mancanti e il tratto di circa un chilometro da via Salvo D’Acquisto alla rotonda fra le vie Punta e Montanara.

L’incontro

Interverranno alla discussione Andrea Corsini, assessore alla Mobilità, trasporti, infrastrutture, turismo e commercio della Regione Emilia-Romagna, il sindaco Marco Panieri, gli assessori Pierangelo Raffini (Lavori pubblici) ed Elisa Spada (Ambiente e mobilità sostenibile), oltre a Michele Bianchini, progettista dell’infrastruttura. «La Bretella rappresenta un’opera di primaria importanza per lo sviluppo della città e nell’interesse di numerosi cittadini, uno dei focus traversali su cui si concentreranno i prossimi anni di mandato. Per questi motivi nasce l’iniziativa di lunedì sera, alla quale invitiamo la cittadinanza a partecipare. Grazie anche a un importante gioco di squadra fra istituzioni ed enti si è riusciti a sbloccare questo significativo investimento», ricorda il sindaco Marco Panieri. Il riferimento è al pacchetto di finanziamenti di Autostrade per l’Italia che per compensare l’opera della quarta corsia dell’A14 rilascerà al Comune di Imola 18 milioni di euro per opere di connessione all’autostrada stessa, di cui 13 serviranno per finire la Bretella stessa.

Facilitatori

Per affrontare questo incontro pubblico, e successivamente anche un secondo incontro per trovare soluzioni a diverse criticità della viabilità segnalate dai cittadini del quartiere Cappuccini, l’amministrazione comunale si doterà questa volta di “facilitatori” professionisti. Un incarico (da 900 euro più Iva) per la coop ferrarese Poleis che dovrà lavorare alla preparazione e al coordinamento delle presentazioni delle due serate, a cominciare da quella di lunedì sulla Bretella, moderare gli interventi e il dialogo con i cittadini, raccogliere i contributi e redigere un report, con l’obbiettivo di «arrivare a decisioni condivise superando le conflittualità». Una materia spinosa quella della Bretella, con un quartiere ai tempi dell’avvio dell’opera schierato per metà a favore e per metà contro, con questo ultimo tratto che ancor più degli altri va a impattare direttamente sulla vita di molti residenti. Qui, infatti, l’asse si incunea fra i palazzi della Pedagna ovest e la via Montanara, sottraendo anche molta parte dell’area verde oggi libera e in larga parte incolta, ma in parte anche in uso alla parrocchia di San Francesco in Torano.