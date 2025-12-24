Borgo Tossignano, il comune aumenta l’Irpef

L’amministrazione comunale di Borgo Tossignano aumenta l’aliquota Irpef, che dallo 0,75 passa allo 0,8%, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dell’ente. Un ritocco inevitabile e necessario che corrisponde a circa 27mila euro di maggiori entrate annue nelle casse del municipio. Il sindaco Ghini: “Decisione sofferta ma inevitabile, i tagli del Governo sono una mannaia per i piccoli Comuni”.

“Indicativamente – spiega il sindaco di Borgo Tossignano Mauro Ghini -l’incidenza annua sulle famiglie borghigiane, su un reddito stimato di circa 26mila euro, sarà di circa 13 euro. Mantenere in salute il bilancio comunale di piccoli enti è una sfida complessa soprattutto alla luce di quelle attuali politiche governative che ridimensionano inspiegabilmente i contributi a favore degli enti locali”.

Tagli ancora più marcati per i Comuni con meno di 5mila abitanti. Un impatto accentuato nelle aree interne e montane del Paese già segnate dalla sfida quotidiana per arginare lo spettro dello spopolamento: “La scelta che porta a questa decisione tiene conto pure degli accantonamenti da eseguire a titolo di ‘Contributo alla finanza pubblica’, richiesti dall’esecutivo Meloni e presenti nella Legge di Bilancio 2025, che registrano una proiezione allarmante – puntualizza il primo cittadino -. Dagli attuali quasi 7mila euro di spesa si passerà agli oltre 23mila da elargire nel 2029. Una tegola alla quale aggiungere il netto ridimensionamento del Fondo di Solidarietà Comunale erogato dal Ministero dell’Interno al nostro municipio che, tra il 2026 e il 2028, viaggerà in una forbice compresa tra i 10 ed i 15mila euro annui massimi”.

Una risorsa importante, ma sempre più risicata, per garantire la continuità dei servizi essenziali e per sostenere gli investimenti: “Abbiamo minori contributi, in arrivo da Stato e Regione, anche sul fronte del servizio Nido con un meno 33mila euro rispetto al passato mentre il monte tariffario da bollette per i consumi all’interno degli immobili comunali a servizio della collettività, come in tutte le famiglie, è cresciuto in modo esponenziale – analizza Ghini -. Nessuna copertura governativa, inoltre, per l’assistenza alla disabilità nelle scuole, il Comune di Borgo Tossignano, che crede con forza in dogmi fondanti come l’istruzione e l’inclusione, impegna per il comparto circa 96mila euro solo nell’anno scolastico 2025-2026”. Ma preoccupano anche gli annunci relativi ai temi delle aree montane: “Per non parlare delle risorse relative al tema della sicurezza, consolidato cavallo di battaglia anche dell’opposizione borghigiana, delle quali non c’è alcuna traccia da parte del governo centrale – commenta amareggiato il sindaco Ghini -. I tagli ai finanziamenti da parte del Governo rappresentano ormai una sfida quotidiana rilevante per i piccoli Comuni italiani con potenziali ripercussioni negative sul mantenimento dei servizi essenziali e sulla qualità della vita delle comunità locali”.