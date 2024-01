Boom per Imola Musei: +30% di visitatori e + 48% di introiti

È stato un 2023 da ricordare per Imola Musei, di cui fanno parte il Museo San Domenico, la Rocca Sforzesca e Palazzo Tozzoni. Dai dati risulta che lo scorso anno le presenze di visitatori nei tre musei sono aumentati del 30% rispetto all’anno precedente: 30.955 gli accessi registrati, contro i 23.826 dei dodici mesi precedenti. Un ulteriore boom di presenze dunque rispetto a un 2022 che già era stato salutato dall’Amministrazione come un anno da incorniciare con risultati oltre ogni aspettativa. «Numeri che ci riempiono di soddisfazione - commenta l’assessore alla cultura, Giacomo Gambi - e che ci danno la misura di quanto l’offerta museale della città sia sempre più dinamica e aperta. La strada intrapresa è quella giusta e vogliamo che i musei siano riconosciuti sempre più come realtà che propongono iniziative di valore, oltre che come preziosi presìdi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico del territorio».

«Questa continua crescita - aggiunge il direttore di Imola Musei, Diego Galizzi - ripaga degli sforzi fatti da tutto lo staff verso una rinnovata attenzione alle esigenze del pubblico e delle sue aspettative. I musei hanno valori e potenzialità importanti e cercare di tenere alta la qualità artistica dell’offerta ci consentirà di misurarci con realtà più importanti intorno a noi, raggiungendo un pubblico ancora più vasto».

I numeri

Il Museo San Domenico nel 2023 ha registrato 6.713 ingressi, contro i 4.785 del 2022 (+40%). Questo nonostante sia rimasto chiuso al pubblico per gran parte dell’anno, avendo riaperto alle visite solo a fine ottobre in occasione dell’inaugurazione della mostra dedicata a Bertozzi&Casoni. La Rocca Sforzesca, invece, tradizionalmente il luogo più frequentato dai turisti, lo scorso anno ha avuto ben 15.183 presenze, +13% rispetto al 2022 (13.411). Il dato più sorprendente è però quello che riguarda Palazzo Tozzoni, che nel corso del 2023 è stato visitato da 9.059 persone, +61% rispetto all’anno precedente (5.630). A pagare la scelta di individuare nella casa-museo dei conti Tozzoni il cuore della mostra su Bertozzi&Casoni. Ottimi riscontri arrivano poi dalle attività con le scuole: nell’anno scolastico 2022-23 gli studenti che hanno frequentato i laboratori e le visite nei musei sono stati ben 7.195, +55% rispetto all’anno precedente.

Gl incassi

A beneficiare del gran numero di visitatori, ovviamente anche gli incassi derivanti dai biglietti e dai bookshop nei musei che hanno registrato un forte aumento. Rispetto ai circa 40mila euro del 2022, nel 2023 le entrate hanno sfiorato i 60mila euro, con un 48% in più rispetto all’anno precedente.

Esposizioni di successo

Riguardo alla mostra “Bertozzi&Casoni. Tranche de vie”, aperta fino alla seconda metà di febbraio (giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19), i dati sono ancora parziali perché riferiti solo ai primi due mesi di apertura. Nel periodo 27 ottobre-31 dicembre gli accessi alle tre sedi espositive (Palazzo Tozzoni, Museo San Domenico e Rocca Sforzesca) sono stati in totale 10.866. Confrontando i dati con lo stesso periodo del 2022 (+123%) si può avere un’idea di quanto forte sia stato l’impatto della mostra in termini di affluenza di pubblico nei tre musei.