Baccanale, da Imola un coro per la cucina italiana patrimonio Unesco

Imola
  • 27 ottobre 2025
Fotoservizio Mauro Monti Mmph
Un selfie con la direttrice della storica rivista “La cucina italiana” Maddalena Fossati Dondero per dire tutti in coro “Viva la cucia italiana” che vuole diventare patrimonio immateriale Unesco. Un nuovo libro del professore Massimo Montanari proprio per raccontare questa appartenenza culturale che negli italiani si manifesta nella pratica e nel racconto quotidiano del cibo, e preesiste all’unità nazionale, “Tutti a tavola” scritto a quattro mani con Pier Luigi Petrillo e presentato insieme alla direttrice stessa in biblioteca. Una bellissima mostra sulle spezie, a Palazzo Sersanti, da guardare e annusare curata dalla studiosa naturalizzata veneziana Carla Coco.

Il Baccanale 2025 è partito ieri alla grande con un centro storico molto popolato e le tavole dei 34 ristoranti già imbandite e in molti casi prenotate. Poi gli incontri, appunto, le mostre, i contadini in piazza con i loro prodotti e i bambini con le mani in pasta nei laboratori proposti sotto la tensostruttura in piazza Matteotti.

Gli ingredienti ci sono già tutti e quello che ieri si respirava e si poteva anche assaggiare in città sembrava proprio confermare nei fatti la dimensione condivisa della cucina che diventa occasione popolare e culturale.

Il programma

Il Baccanale è appena iniziato e ma gli appuntamenti cominciano a susseguirsi da subito a ritmo serrato. Questa sera alle 20.30 in piazza Matteotti appuntamento don TEDx Imola sul tema “Il peso dello spreco”. Domani alle 16.30 nello spazio coperto in piazza Matteotti, si riparte dalle attività per i bambini che quest’anno si moltiplicheranno in vari spazi occupati dalla manifestazione: “Da Bangkok a Imola” preparazione del riso thai a cura di Eurovo. Alle 17 a palazzo Vespignani sede di Unibo, conferenza della prof Maria Grazia Bellardi su “Spezie e zucca lagenaria, connubio di arte, storia e cucina” . In serata due appuntamenti: il primo all’osteria Tre Scalini in collaborazione con la cantina Tre Monti e l’azienda Mons. In piazza Matteotti, invece, sarà di scena la cucina stellata di Massimo Spigaroli dell’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense, dove nascono e stagionano cultaelli e salumi eccellenti fra le nebbie del Po (prenotazione 054225413).

Da non perdere alle 19 la prima data del corso “Racconti di spezie: storia, gusti e profumi” al Ridotto del teatro (prenotazioni: 0542 602300).

