Baccanale, da Imola un coro per la cucina italiana patrimonio Unesco

Un selfie con la direttrice della storica rivista “La cucina italiana” Maddalena Fossati Dondero per dire tutti in coro “Viva la cucia italiana” che vuole diventare patrimonio immateriale Unesco. Un nuovo libro del professore Massimo Montanari proprio per raccontare questa appartenenza culturale che negli italiani si manifesta nella pratica e nel racconto quotidiano del cibo, e preesiste all’unità nazionale, “Tutti a tavola” scritto a quattro mani con Pier Luigi Petrillo e presentato insieme alla direttrice stessa in biblioteca. Una bellissima mostra sulle spezie, a Palazzo Sersanti, da guardare e annusare curata dalla studiosa naturalizzata veneziana Carla Coco.

Il Baccanale 2025 è partito ieri alla grande con un centro storico molto popolato e le tavole dei 34 ristoranti già imbandite e in molti casi prenotate. Poi gli incontri, appunto, le mostre, i contadini in piazza con i loro prodotti e i bambini con le mani in pasta nei laboratori proposti sotto la tensostruttura in piazza Matteotti.

Gli ingredienti ci sono già tutti e quello che ieri si respirava e si poteva anche assaggiare in città sembrava proprio confermare nei fatti la dimensione condivisa della cucina che diventa occasione popolare e culturale.