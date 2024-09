Aveva un coltello lungo 20 centimetri, 16enne denunciato dopo una lite in strada

BOLOGNA. I Carabinieri della Stazione di Pianoro hanno denunciato un 16enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. È successo alle ore 22.20 di sabato, quando i Carabinieri, impegnati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione della manifestazione: “Volontassociate e Notte Bianca – Pianoro 13-14 settembre 2024”, sono intervenuti per sedare una lite di strada. Fortunatamente, l’intervento dei Carabinieri ha evitato un epilogo peggiore, dato che alla vista dei militari che stavano arrivando, alcuni giovani sono fuggiti, altri sono stati raggiunti e identificati, tra cui il 16enne che era stato visto gettare a terra un coltello che aveva in tasca. L’arma, recuperata dai Carabinieri è stata sequestrata. È un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 cm. Il presunto responsabile è stato accompagnato in caserma e affidato ai genitori, informati dell’accaduto.