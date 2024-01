Auto invade la corsia, perde la vita il carabiniere Daniele Caradio. Il 43enne tornava a casa a Medicina in moto. Lascia moglie e una figlia

Stava rientrando in moto a casa, quando un’auto ha invaso la corsia uccidendolo. Sangue nella serata di lunedì 29 gennaio 2024 sulla San Vitale. A perdere la vita in un incidente stradale nella frazione di Canaletti di Budrio l’appuntato scelto dei carabinieri Daniele Caradio, 43 anni. Residente a Medicina, dopo alcuni anni nella caserma di San Lazzaro prestava servizio al Comando provinciale di Bologna. Lascia la moglie e una figlia di 10 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 20, l’uomo stava rincasando in sella alla sua Ducati quando, per cause ancora da accertare, è stato investito da una Tesla, condotta da 35enne di Medicina, che procedeva invece verso Castenaso. Nella zona gravava una fitta nebbia quando l’automobilista ha invaso la corsia opposta centrando frontalmente il carabiniere. A causa del violento impatto il 43enne è stato prima sbalzato sul parabrezza della vettura poi è caduto rovinosamente sull’asfalto a diversi metri di distanza.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, Caradio è morto sul colpo per le gravi ferite riportate. Sul posto anche i carabinieri di Molinella e la Polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.