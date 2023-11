Alluvione. Raccolta fondi a Imola, da maggio donati oltre 800.000 euro

Dal 19 maggio al 10 ottobre ha fruttato 807.082,57 euro la raccolta fondi lanciata dal Comune di Imola dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. E mentre la raccolta prosegue, il Comune fa sapere di aver approvato, nei giorni scorsi, la destinazione del denaro ricevuto, che è stato donato in gran parte dalle imprese (643.266, 91 euro), ma anche da famiglie (99.783,79), istituzioni sociali private (46.156,87) e altri Comuni (2.875), a cui si aggiungono 15.000 euro provenienti “dal resto del mondo”. Entrando nel dettaglio degli interventi finanziati con questi soldi, l’amministrazione spiega che 150.000 euro saranno destinati “al sostegno delle aziende agricole alluvionate” e 134.422,73 “all’intervento di rigenerazione dell’edificio ex sede scolastica di Spazzate Sassatelli”. Altri 60.000 euro donati da Bcc Ravennate e Forlivese saranno spesi per “interventi di manutenzione nella piscina comunale Ruggi”, mentre dei 429.600 euro ricevuti da Auctions Deutschland Gmbh 300.000 saranno destinati “all’intervento di rigenerazione dell’edificio ex sede scolastica di Spazzate Sassatelli” e 129.600 “all’area attrezzata lungo il fiume Santerno”. Infine, 33.059,84 euro saranno utilizzati come contributi a sostegno degli oneri Tari. Il Comune, inoltre, ha deliberato di accettare altre due donazioni. La prima è quella del Lions Club International-Distretto 108 Tb, che donerà “attrezzature ludiche per un parco giochi inclusivo da realizzare nella frazione di Spazzate Sassatelli, per un valore di 27.041,71 euro”, mentre la seconda è quella dello sportivo Federico Fontana, che sulla piattaforma ‘GoFundMe’ “ha avviato una raccolta fondi collegata ad una propria impresa ciclistica, raccogliendo 5.276 euro per il parco giochi del centro polifunzionale da realizzare a Spazzate Sassatelli”.

Ovviamente soddisfatto il sindaco Marco Panieri, che tiene a ringraziare “chi ha voluto dare il proprio contributo per la ripartenza e il sostegno al nostro territorio”. Il primo cittadino sottolinea poi che “abbiamo voluto dare un chiaro segnale di vicinanza al settore dell’agricoltura, fortemente colpito in intere aree del forese, che ancora oggi vive con interi campi inutilizzabili e che da allora non ha ricevuto alcun sostegno economico o materiale”. Infine, il sindaco non dimentica “altre donazioni di grande importanza, sempre dedicate alle famiglie o alle frazioni del forese”, per “una cifra complessiva di oltre 400.000 euro, che con l’aggiunta di risorse non vincolate sarà destinata ad interventi di rigenerazione nella frazione di Spazzate Sassatelli dopo un percorso partecipativo”. In questo caso, conclude Panieri, “l’obiettivo è ricreare spazi utilizzabili per attività sociali e culturali a servizio della comunità della frazione e dei territori limitrofi”.