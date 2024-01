Alluvione, il sostegno senza confini della Bcc alla Diocesi di Imola per le parrocchie del Faentino e del Lughese

L’alluvione ha devastato i territori, ma a togliere di mezzo gli steccati e i confini nel momento della catastrofe è stata la solidarietà. Di fronte al bisogno dei più fragili non ci sono linee di demarcazione fra province e diocesi e lo dimostra il lavoro coordinato da Imola dal vescovo e dalla Caritas diocesana che grazie alla disponibilità della Bcc della Romagna occidentale sono potute andare in aiuto di diverse realtà di Lugo, Bagnara, Castel Bolognese, sede entrale della stessa banca, e Solarolo. La Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale, che quest’anno compie 120 anni, a seguito delle alluvioni di maggio nei territori in cui è presente, nelle Diocesi di Imola e Ravenna, si è fatta tramite nei confronti del Gruppo Cassa Centrale al quale aderisce e ha messo a disposizione del territorio 400mila euro, frutto di una raccolta fondi fra le diverse banche aderenti. Questi fondi sono stati destinati a sei strutture sociali colpite individuate con il vescovo di Imola Giovanni Mosciatti. “Fin dai primi giorni dei fatti alluvionali del maggio scorso la nostra Diocesi si è attivata per individuare le urgenze e le emergenze con sopralluoghi e visite mirate alle realtà e alle persone in difficoltà. Azione a cui è seguita la verifica di come poter dare una mano per coprire gli ingenti costi della ripartenza. Abbiamo trovato grande conforto nell’aiuto di una banca molto radicata nel territorio come la Bcc della Romagna Occidentale, della cui disponibilità e attenzione siamo molto grati - dice il vescovo -. Sono stati giorni duri e grazie alla immensa solidarietà e all’aiuto di tanti privati ci siamo dati una mano per ripartire anche laddove gli aiuti dello stato devono ancora arrivare”.

Una vicinanza fraterna e anche molto concreta da parte della banca di ispirazione cattolica che fonda i suoi valori nei principi cooperativi come ha ricordato il presidente Luigi Cimatti: “La nostra banca celebra il suo 120° anniversario ma è una giovinetta, e poiché i giovani aspirano sempre a migliorare il futuro noi non vogliamo deluderla. Questi anni sono stati segnati dalla nostra costante adesione ai valori di mutualità e reale appartenenza al territorio e più che mai siamo determinati a dimostrare che, anche in un mondo dominato da dinamiche globali, una banca locale come la nostra può fare molto per il bene comune delle comunità in cui noi stessi viviamo, perché parte dai bisogni stessi del territorio. Un sostegno che, in coerenza con i nostri valori, è destinato alle realtà sociali che si occupano di aiutare le persone fragili o che operano in ambito educativo”.

Le realtà sostenute e le testimonianze

“Non mi era mai successo: questa volta una banca ha suonato il mio campanello per chiedermi di cosa avessi bisogno, di solito è il contrario”. Scherza con la verve che gli è propria e ringrazia don Tiziano Zoli di Solarolo (territorio servito dalla Bcc ma nella diocesi di Faenza, ma come si diceva i confini qui non contano) che come altri parroci e religiose ha testimoniato i giorni del disastro e anche della grande solidarietà. Nella sua parrocchia di Santa Maria Assunta i soldi della banca sono serviti per il Centro giovani gestito dal progetto “San Seba - giovani in campo” e in particolare per la ristrutturazione dell’area attrezzata e acquisto di una nuova caldaia. “Dovevamo fare qualcosa per i giovani che il giorno dell’alluvione erano tutti da noi davanti alla chiesa, italiani, immigrati, cresimandi ... baby gang del paese - sorride don Zoli – a darci una mano per ripulire. Quel centro serve per dare a loro un luogo di incontro, sport e crescita”. Fra le realtà sostenute c’è la Casa di Riposo “Don Carlo Cavina” gestita dalle figlie di San Francesco di Sales a Lugo per i lavori di ripristino degli ascensori, delle caldaie e degli impianti. Il racconto di quei giorni spezza ancora la voce di suor Paola che ricorda gli anziani portati al piano di sopra mentre l’acqua saliva e costretti a dormire la prima notte per terra, poi i mesi senza ascensori senza poterli fare uscire dalle loro stanze. “Tanto abbiamo fatto grazie a questi fondi e tanta solidarietà, molto dobbiamo ancora fare, quel che è successo non si dimentica, ma non si dimentica nemmeno tutto il bene che è arrivato”.

Alla Casa della Carità “San Francesco di Assisi” gestita dall’Ente Santuario Beata Vergine del Molino a Lugo i fondi sono serviti per i lavori di ripristino di impianti, ascensori e caldaie. A Castel Bolognese, a due passi dalla sede della banca, il parroco di San Petronio don Marco ricorda ancora i banchi della chiesa galleggiare nella navata, ma quello che l’alluvione ha danneggiato soprattutto è stato il Cinema teatro Moderno gestito dalla stessa, serviva la sostituzione degli arredi e degli impianti ammalorati dall’alluvione e appena sarà asciutta davvero, si rifaranno gli intonaci. “E’ l’unica sala in paese, serviva per far rialzare il morale alla comunità messa a dura prova – ha detto don Marco -. Rasserenare gli animi è necessario per ripartire tutti insieme a ricostruire”.

A Bagnara, dove l’alluvione ha risparmiato parte dell’abitato, i danni sono stati alla scuola paritaria parrocchiale “San Giuseppe” che da servizi di asilo nido e infanzia ed è gestita dalla parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Andrea Apostolo. Servivano interventi strutturali per rendere nuovamente fruibile lo stabile. “Tantissime persone sono venute ad aiutarci -racconta don Pierpaolo Martignani parroco e direttore della scuola -. Siamo riusciti a ripartire in fretta grazie agli aiuti e abbiamo potut ospitare anche bimbi di comuni vicini che l’asilo non lo avevano più”.

Un’altra scuola aiutata, in questo caso danneggiata dal fortunale di luglio, è la paritaria parrocchiale per l’infanzia “Don Evaristo Venturini”, gestita dalla parrocchia di Sant’Evaristo a Giovecca di Lugo, dove sono state fatte le riparazioni dei danni alle coperture e a settembre ha potuto riaprire e accogliere i bambini.