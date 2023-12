Alluvione. Il conto dei danni per Imola e circondario sale a 65 milioni

Si aggiorna il conto dell’alluvione di primavera a Imola. Il Comune, da maggio a novembre, ha stanziato e speso con procedura d’urgenza oltre un milione di euro. I danni stimati per la ricostruzione del territorio comunale, intanto, salgono a 8,8 milioni di euro mentre sono pari a 65 quelli stimati a livello di circondario imolese. Lo segnala la stessa amministrazione imolese, che ha fatto il punto ieri sera al centro sociale San Prospero col sindaco, Marco Panieri, a fianco tra gli altri dell’assessora al Welfare Daniela Spadoni e del dirigente comunale Stefano Mirri. Tra gli interventi in ballo, ieri “sono stati evidenziati quelli effettuati in somma urgenza, dal ponte Tosa al ponte della ferrovia, la pulizia nuovamente avviata dalla Regione, nel tratto dall’autostrada A14 a San Prospero, e quelli sui terrapieni della ciclovia del Santerno. Sono stati inoltre illustrati i progetti futuri delle casse di espansione nei pressi della frazione di San Prospero, a protezione dell’abitato”, aggiunge oggi Panieri. Tra i progetti futuri, il Comune ha definito l’utilizzo di cave e fondi agricoli come casse di espansione, a salvaguardia di Imola e San Prospero, ma sono in cantiere anche altri progetti. Ad esempio, la Regione ha assegnato al Consorzio della Romagna Occidentale l’incarico per uno studio preliminare (da 62.500 euro) per la realizzazione dell’impianto irriguo Zello-Bergullo, sulla riva destra del Santerno, a sud dell’autostrada A14 nella zona occupata dalle cave Palazzo Cascinetta. Il bacino, con un volume di 2.800.000 metri cubi, dovrebbe servire le zone a cavallo della via Emilia, Zello e Bergullo.