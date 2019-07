Imola, tv giapponese sulle tracce di Leonardo da Vinci

IMOLA. Una troupe di Nhk tv, la televisione di Stato giapponese, in città questa mattina sulle tracce di Leonardo da Vinci. L'emittente nipponica sta preparando due puntate che andranno in onda a novembre, una dedicata al Leonardo pittore e l'altra all'attività di scienziato.

E proprio su questo fronte si sono concentrate le riprese questa mattina in centro storico con un esperimento che ha coinvolto anche due studiosi francesi.

I due hanno ricostruito i mezzi che Leonardo avrebbe utilizzato per disegnare la famosa mappa della città di Imola disegnata nel 1502 e ora appartenente alle collezioni reali inglesi custodite a Windsor: un odometro (un macchinario che serve per misurare la distanza percorsa su strada mediante i giri di una ruota) e una speciale bussola. Sono partiti dall'orologio del palazzo comunale, dove si incrociano cardo e decumano. Le misure raccolte verranno poi riprodotte su carta per formare la mappa.