Imola, sottrae le figlie minorenni all'ex moglie

Dopo un viaggio in Romania con le figlie minorenni non le riporta a Imola all'ex moglie. Sottrazione e trattenimento di minori all’estero è il reato per cui i Carabinieri della Stazione di Imola hanno avviato le indagini su un 39enne rumeno, residente a Imola

È successo ieri sera, dopo che i militari sono venuti a conoscenza che l’uomo non era ancora rientrato in Italia dopo aver trascorso un viaggio in Romania con le due figlie minorenni, avute da una connazionale ed ex moglie residente a Imola. Da accordi intercorsi tra i due coniugi, il 39enne, partito per le vacanze estive il 14 agosto assieme alle due bimbe, sarebbe dovuto rientrare in Italia il 22 agosto, ma questo non è successo, e la madre, preoccupata, si è rivolta ai Carabinieri della Stazione di Imola per chiedere aiuto.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: