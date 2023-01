Imola, servizio civile: 19 posti con la diocesi

Anche quest’anno la Diocesi di Imola aderisce al bando per il Servizio civile universale e mette in palio 19 posti per due progetti, a cui si aggiunge quello nato in collaborazione con l’associazione Papa Giovanni XXIII. Le candidature ai diversi progetti possono essere avanzate fino alle 14 del 10 febbraio, precisa la Diocesi, e per candidarsi è necessario avere tra i 18 e i 28 anni. Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile di 444,30 euro. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda online (Dol) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Del totale dei 19 posti, sei sono per il progetto ‘Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e comunicazione nel territorio’; nove per il progetto ‘Una casa per tutti 2022’ e quattro per il progetto ‘2022 un’altra occasione’ (proposto da Associazione Papa Giovanni XXIII e Caritas diocesana). Le informazioni sui progetti si trovano sulla pagina dedicata del sito della Diocesi di Imola (https://www.diocesiimola.it/diocesi/sevizio-civile-universale-202 3/), in cui verranno pubblicati aggiornamenti ed esito dei colloqui.