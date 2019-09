Imola, ritorno sui banchi di scuola per 13mila studenti

IMOLA. In occasione del ritorno sui banchi, la sindaca Manuela Sangiorgi e l'assessora all’Istruzione, Claudia Resta si sono recate in visita alla scuola media "Andrea Costa", per porgere il proprio saluto unito agli auguri per il nuovo anno scolastico simbolicamente a tutti gli studenti, docenti, dirigenti e personale delle scuole imolesi di ogni ordine e grado. Ad accogliere sindaca ed assessore c’era la nuova dirigente dell’Istituto comprensivo n. 6, Teresa Cuciniello.



Sono 13.048 gli studenti e studentesse che da oggi sono presenti sui banchi di scuola, a livello imolese. Dopo l’avvio, il 2 settembre scorso, dell’attività per nidi (sono 637 gli iscritti) e scuole dell’infanzia (sono 1.711 i presenti), oggi la campanella è suonata anche per i 3.207 alunni delle scuole primarie (14 quelle statali, con 2.979 alunni e 1 quella paritaria, con 228 alunni), per i 2.089 gli alunni delle scuole secondarie di primo grado (6 quelle statali con 1.916 alunni e 1 quella paritaria con 173 alunni) e per i 5.090 gli alunni che frequentano i 9 istituti di istruzione superiori. All’interno del totale complessivo sono compresi anche i 158 iscritti ai corsi professionali ed i 156 alle scuole universitarie.