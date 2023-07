Imola, rafforzata l’alleanza con la polizia al Pronto soccorso

Una linea telefonica diretta che collega il triage del Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta e il commissariato di polizia di Stato di Imola è stata attivata in questi giorni, come concordato nell’ambito del tavolo inter-istituzionale tra Ausl, enti locali e forze dell’ordine che da oltre un anno si incontra periodicamente per monitorare le situazioni di rischio e rafforzare le misure di contrasto alle aggressioni nei confronti degli operatori e dei frequentatori delle strutture sanitarie.

«Dobbiamo davvero ringraziare le forze dell’ordine – ha spiegato il direttore generale Andrea Rossi – per la collaborazione garantita quotidianamente, nell’attività di routine e di vigilanza attiva, attraverso il posto di polizia di Pronto soccorso, con la presenza di un agente dedicato dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì e due pomeriggi a settimana, e ora con questo nuovo collegamento telefonico rapido, che facilita un’allerta immediata ed il tempestivo intervento delle forze dell’ordine in caso di episodi potenzialmente critici per la sicurezza. È l’ennesimo tassello per rendere più sicuri i luoghi di cura e un ulteriore atto di attenzione e vicinanza delle forze dell’ordine verso tutto il personale sanitario, che svolge un servizio essenziale per la nostra comunità e che deve essere protetto da violenza e minacce».

Nell’ultimo anno l’azienda ha potenziato anche la vigilanza privata in Pronto soccorso, presente dalle 18 alle 2 di notte, aumentato il numero delle telecamere di sicurezza – che oggi sono 18 in Pronto soccorso e tre nell’atrio centrale – e organizzato corsi di formazione dedicati ai dipendenti per affrontare adeguatamente episodi di aggressività, attuando strategie di de-escalation del conflitto.

Nel 2022 l’Ausl di Imola ha registrato quattordici aggressioni fisiche (in calo del 61% rispetto al 2021), 91 aggressioni verbali (in aumento del 54%) e undici alla proprietà. In otto occasioni si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.