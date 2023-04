Imola, Mordano si stringe attorno alla famiglia di Vilmer Dalmonte

Tutta la comunità di Bubano, dove viveva, ma più in generale dell’intero territorio mordanese, composto da nemmeno cinquemila persone, si stringe commossa attorno alla famiglia di Vilmer Dalmonte, lo sfortunato ciclista amatoriale morto domenica in seguito a una caduta durante la Gran fondo “Le cime di Romagna”, che si stava disputando nei pressi di Marradi, al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna.

Lo stesso padre del 46enne, Giuseppe, ha scritto un post su Facebook, riportando una notizia già nota a gran parte della piccola comunità. «Ieri (domenica, ndr) in un incidente in bici è morto mio figlio, che lascia una moglie e un figlio di 13 anni. Il dolore è così forte che è indescrivibile. Io oggi lascio l’ospedale volontariamente per andare da lui. Vi ringrazio per avermi sempre incoraggiato».

Le parole del sindaco

Tanti i messaggi di cordoglio e di condoglianze, uniti al grande stupore, sono stati rivolti al padre, tra cui quello di alcune persone vicine a Vilmer («eri un mio amico, ho il cuore spezzato, mi mancherai tantissimo. Non ci sono in terra tante persone come te, per me, sei sempre stato un esempio da seguire», ha scritto un amico).

A dare voce alla comunità mordanese è lo stesso sindaco del Comune, Nicola Tassinari, che sottolinea come «questo sia un choc per tutti noi. Conoscevo Vilmer di vista, mentre conosco da tempo la moglie (che gestisce un negozio di parrucchiera ed estetica a Bubano, ndr), a cui vanno il mio abbraccio e le mie condoglianze, così come a le persone a lui care. Tutte brave persone».

Nel frattempo proseguono le indagini sull’accaduto condotte dai carabinieri di Marradi. La data dei funerali dell’ingegnere informatico, che in passato aveva lavorato per diverse società tra cui il gruppo Gvm, Molino Spadoni e Vivaticket, sarà resa nota solo dopo il nulla osta della magistratura.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto attorno alle 12 di domenica e, stando alle poche testimonianze sembra che il 46enne – che correva con la maglia della società sportiva Solarolese, per la quale era tesserato da qualche anno – abbia perso il controllo della sua bici dopo circa cento metri dall’inizio della discesa del passo del Beccugiano in corrispondenza di una curva. Il ciclista è stato sbalzato oltre il guardrail finendo fuori strada e ad accorgersi dell’accaduto sono stati altri partecipanti, che lo hanno soccorso. Intervenuto il 118, dopo quasi un’ora di tentativi di rianimazione il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Tra le ipotesi al vaglio dell’autorità giudiziaria c’è anche quella di un possibile malore.