Imola, minaccia l'ex fidanzato della sua compagna

IMOLA. I carabinieri della Compagnia di Imola hanno identificato 168 persone durante i controlli del territorio effettuati nel fine settimana.

Tra le persone identificate, un 48enne italiano è finito in manette per atti persecutori. L’uomo è stato arrestato perché, accecato dalla gelosia, si era presentato sotto l’abitazione dell’ex fidanzato della sua attuale compagna per terrorizzarlo, come conseguenza di vecchi rancori sentimentali nati tra i due soggetti. In attesa dell’udienza di convalida dell’arresto il 48enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.