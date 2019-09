Imola, minaccia infermiera con coltello al centro di salute mentale

IMOLA. Un 64enne italiano è stato denunciato per aver minacciato con un coltello da cucina un’infermiera all’interno di un ambulatorio del “Centro di Salute Mentale”. L’uomo, allontanatosi subito dopo la minaccia, è stato individuato nella sua abitazione mentre si stava gustando un gelato. Alla vista dei militari, il 64enne, denunciato per minacce gravi e porto di armi od oggetti atti ad offendere, non ha esitato ha consegnare l’arma contenuta all’interno di un marsupio che aveva utilizzato per intimidire la donna. Il coltello è stato sequestrato dai carabinieri.

