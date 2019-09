Imola, lutto nel mondo dell'atletica. E' morto l'ex starter Visani

E’ morto ieri mattina, a 79 anni e dopo una lunga malattia, l’imolese Ezio Visani, starter tra i più quotati del panorama nazionale di atletica leggera e molto vicino alla Sacmi Avis. In carriera, infatti, ha partecipato in Italia ad alcuni degli eventi più importanti come Mondiali, Universiadi, Giochi del Mediterraneo ed a numerosi meeting di prestigio. A lui si deve la modifica della pistola elettrica Battini alla vigilia dei Campionati Mondiali di Roma del 1987, che passò da strumento azionabile attraverso fili elettrici ad uno governato da impulsi radio emessi da appositi telecomandi. I funerali di Ezio Visani si terranno venerdì 6 settembre, alle ore 11.30, presso la camera mortuaria dell'ospedale di Imola, con il feretro che proseguirà poi per l’area crematoria di Faenza.



