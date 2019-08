Imola, l'ultimo saluto a Raffaele Pisu - Le foto

Sono state le parole di suo figlio Antonio, oggi pomeriggio alla Chiesa di Santo Spirito, a regalare il momento più emozionante dei funerali di Raffaele Pisu, morto mercoledì 31 luglio all’hospice di Castel San Pietro.

Poi il lungo applauso che ha accomunato tutti i numerosi presenti, dopo la liturgia tenuta da Don Marco.

Tanti i cittadini presenti, ma non sono mancati i personaggi del mondo dello spettacolo, a lui ancora legati. Dal maestro Fio Zanotti ai gemelli Ruggeri, da Mario e Pippo Santonastaso (con Pisu nel programma televisivo Foto di gruppo datato 1974) ad Emanuela Zaccherini. In prima fila pure il riminese Paolo Rossi, il secondo figlio di Pisu, e il rocker imolese Emil Spada. Non poteva mancare poi Gianni Morandi.



Pisu è stato poi cremato alla camera mortuaria di Faenza.

(foto Mauro Monti)