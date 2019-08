Imola, l'assessore Minorchio si dimette. La sindaca: "Addio previsto"

IMOLA. Quinto addio in Giunta a Imola. L’Amministrazione targata Movimento 5 stelle perde infatti il quinto assessore in poco più di un anno. Dopo gli addii di Ezio Roi, Ina Dhimgjini, Maurizio Lelli e Rosa Lucente, sono infatti state ufficializzate questa mattina dal sindaco Manuela Sangiorgi le dimissioni dell'assessore all'Urbanistica e ai Lavori pubblici (oltre che ai rapporti con la società in house Area Blu), Massimiliano Minorchio. L'abbandono di Minorchio era nell'aria da giorni, ma la Sangiorgi, parlando con i cronisti nel corso di una conferenza stampa sulla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, minimizza affermando che l'ormai ex assessore "aveva dato da subito la sua disponibilità a ricoprire l'incarico solo fino all'autunno di quest'anno: doveva arrivare a ottobre, quindi si è dimesso con leggero anticipo", ma il suo addio "per motivi di lavoro, perché ha altri progetti di vita, era previsto". E a chi le fa notare che questo accordo non è mai stato reso noto, la prima cittadina replica seccamente che "non aveva importanza, perché quello che conta sono le azioni che vengono portate avanti e non le persone". Quanto al sostituto, Sangiorgi si limita a dire che è già stato scelto ma non fornisce ulteriori dettagli, spiegando che "sarà annunciato a breve" e aggiungendo che "quando è uscita la notizia che Minorchio se ne sarebbe andato si sono proposte una decina di persone per sostituirlo, cosa che mi ha colpito favorevolmente visto che un anno fa, quando si doveva fare la Giunta, non c'era tutta questa disponibilità".

