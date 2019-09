Imola, la Finanza sequestra 1.500 gadget contraffatti al Crame VIDEO

IMOLA. Oltre 1.500 prodotti contraffatti sequestrati, che avrebbero permesso di "realizzare un profitto illecito di circa 10.000 euro", e tre denunce per "reati inerenti alla contraffazione e alla ricettazione". Questo il bilancio dei controlli svolti dalla Guardia di finanza durante la Mostra scambio Crame 2019, che si è svolta nel weekend all'Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola. In particolare, si legge in una nota, le Fiamme gialle imolesi hanno trovato in tre stand, nel corso delle normali attività di controllo, "una serie di gadget e accessori di abbigliamento con i segni distintivi di note case automobilistiche e motociclistiche, tra cui Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati, Mercedes, Jaguar, Vespa, Harley Davidson, Yamaha, Honda, Kawasaki, Ducati e Aprilia, e altri marchi registrati come VR46 e Adidas". Tutti i prodotti falsi sono stati sequestrati e tre persone sono state denunciate alla Procura.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: