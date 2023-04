Imola, l’Orchestra Cherubini con Zanchini al teatro Stignani

Il festival jazz Crossroads torna al teatro Ebe Stignani di Imola questa sera alle 21.15 per un concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, diretta da Enrico Saverio Pagano, insieme al fisarmonicista Simone Zanchini. Il programma è basato sull’“Opale concerto” di Richard Galliano e su “Tango suites” di Astor Piazzolla, ma non mancheranno le soprese, come ci spiega lo stesso Zanchini: «Sarà l’ultimo di una serie di quattro concerti che abbiamo fatto con l’Orchestra Cherubini. Rappresenta totalmente la trasversalità che mi ha sempre contraddistinto, perché si tratta di un set di impianto decisamente classico, ma che mi consente di divagare nei campi che ho sempre frequentato, come la libera improvvisazione. Mi spingerò verso il tango piazzolliano e la musica sudamericana, e per la prima volta suonerò “Four colors”, brano scritto in esclusiva per me da un compositore trentino molto bravo che si chiama Roberto Di Marino. È un brano in quattro movimenti scritto appositamente per fisarmonica e orchestra d’archi. Sia questa composizione, sia il concerto per fisarmonica e orchestra di Richard Galliano al quale ci riferiamo in questa occasione, vanno nella direzione dell’abbattimento della barriera tra musica classica, quindi scritta, e creatività dell’improvvisazione jazz, che mi appartiene un po’ di più».

L’Orchestra Cherubini, fondata nel 2004 da Riccardo Muti, è stata creata per l’opera lirica e la musica sinfonica, ma non è nuova a divagazioni in altri generi. Il maestro Pagano, violoncellista e direttore d’orchestra romano, è una delle personalità giovani più in vista della musica classica italiana, vincitore negli ultimi anni di premi come “Outstanding young persons” nella sezione cultura, e inserito tra i cento under trenta che cambieranno l’Italia dalla rivista Forbes.

Biglietti a 20 euro. La giornata imolese di Crossroads comincia alle 18.00 nel ridotto del teatro Stignani, con la presentazione del libro “You turned the tables on me”, che raccoglie testi e foto di centoquindici grandi artisti ritratti tra il 1974 e il 1981 da Roberto Masotti, uno dei più grandi fotografi di jazz internazionale, recentemente scomparso. Ingresso gratuito.

www.crossroads-it.org