Imola, il sindaco: “Io di notte a convincere le famiglie a mettersi al sicuro”

Al termine del summit di ieri a Imola, il sindaco Marco Panieri ha voluto fare un punto sulla situazione nel territorio imolese, dove sono stati impiegati circa 150 agenti delle forze dell’ordine e dove, da ieri sera, sono operative colonne mobili di Veneto e Toscana per effettuare la pulizia delle case e il pompaggio delle acque. «Abbiamo evacuato circa 240 persone, soprattutto tra le frazioni di Spazzate Sassatelli e Sesto Imolese, che hanno lasciato le loro case e trovato alloggio da familiari o amici, mentre gli sfollati sono una trentina, subito ricollocati a Imola negli alberghi Donatello e Molino Rosso – ha precisato Panieri –. Pensiamo che tra quattro o cinque giorni possano far ritorno a casa». Nel dettaglio, sul territorio imolese si sono verificati cinque scenari. «Uno legato al fiume Santerno, la cui pulizia preventiva dell’alveo ha evitato problemi – ha dettagliato Panieri –. La cassa di espansione a San Prospero ha tenuto e abbiamo dovuto evacuare solo una famiglia in via Lungana». Se a Ponticelli Pievi la situazione è già tornata alla normalità dopo l’allagamento della strada, scenari ben più critici si sono verificati nelle frazioni. «A Sasso Morelli, in via Correcchio, è ancora chiuso il tratto che dall’incrocio della trattoria La Sterlina porta alla San Vitale, dove l’acqua ha creato un invaso naturale, invadendo anche il manto stradale, ed attendiamo che defluisca per poi pulirla dal fango. Allagamenti, per fortuna non di grande portata, si sono verificati anche nel centro della frazione».

A Sesto Imolese, invece, «via Ladello è chiusa, così come il cimitero è ancora allagato – ha continuato il sindaco –. Interventi anche in via Raggi per la rottura dell’argine del Sillaro e sei case rimaste sott’acqua. Chiuse via Sguazzaloca e via Rondanina». Infine, lo scenario di Spazzate Sassatelli dove, in via Merlo, il torrente Sillaro ha «rotto» mettendo in ginocchio l’intera frazione. Per questo rimane chiusa al traffico via Cardinala. «I lavori di ripristino dell’argine sono in dirittura d’arrivo – ha detto Panieri –. Per avere la percezione della situazione ho sorvolato l’area in elicottero insieme ai Vigili del fuoco e alll’Esercito, oltre ad andare sul posto di notte per convincere le persone a lasciare le loro case visto che una cinquantina di abitanti erano riluttanti a farlo». Sull’emergenza, però, lo sguardo è anche già al futuro. «Fare la conta dei danni, in primis riguardo alle persone e poi all’agricoltura e agli animali – ha concluso Panieri –. Ammetto che riempie il cuore mettere in salvo una signora di 96 anni che non aveva mai visto un evento del genere. Poi aspettiamo che cali il corso delle acque e inizieremo con le pulizie delle strade e la rimozione dei veicoli danneggiati grazie a 60 volontari arrivati dalla regione. Domani (oggi, ndr) faremo un ragionamento condiviso con gli altri sindaci del Circondario per i servizi rifiuti, luce, gas e per far rientrare in casa gli evacuati, oltre ad eventuali cedimenti agli edifici». Oggi hanno riaperto le scuole a San Prospero, Sesto Imolese e Sasso Morelli.