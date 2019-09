Imola, il M5s perde un consigliere. Fabiano Cavina passa alla Lega

IMOLA. "Non rinnego nulla del mio passato di attivista e di convinto sostenitore degli ideali che hanno motivato le battaglie del Movimento 5 stelle, ma di fronte all'immobilismo amministrativo della Giunta imolese e all'indigeribile 'patto delle poltrone' che si è consumato a Roma non posso che dire addio a un movimento che mi ha deluso e non mi rappresenta più". Con queste motivazioni Fabiano Cavina, storico militante del M5s, consigliere comunale e presidente della commissione Territorio e ambiente del Comune di Imola, spiega la sua decisione di passare alla Lega. A dare notizia della decisione di Cavina, che afferma di aver deciso di aderire al gruppo leghista "nella certezza di poter ancora sostenere, a testa alta, le tematiche che mi hanno sempre visto in prima linea", è il Carroccio imolese.

