Imola, domenica torna il Carnevale dei Fantaveicoli

E’ tutto pronto a Imola per il Carnevale dei Fantaveicoli, che domani torna con la sfilata dopo un’assenza di due edizioni, causa la pandemia.

Organizzato dal Comune, l’evento riprende il suo percorso storico, partendo alle 14.30 dalla pista dell’Autodromo, per proseguire lungo viale Dante e via Mazzini e concludersi dopo un paio di chilometri in piazza Matteotti dove si svolgeranno le premiazioni delle tre categorie in concorso (Fantaveicoli, Fantaveicoli scuole e Gruppi mascherati). Come sempre, protagonisti saranno proprio i Fantaveicoli, veicoli originali, strani, fantasiosi, inusuali, stravaganti e ingegnosi, che sono rigorosamente ecologici, non inquinanti, costruiti con materiali naturali e riciclati. A sfidarsi, saranno 12 costruttori nella categoria Fantaveicoli, provenienti da Veneto e Toscana, oltre che dall’Emilia-Romagna. Cinque le scuole in gara nella sezione loro dedicata e tre i gruppi mascherati. Fuori concorso sfilerà il Fantaveicolo Cicloteatro dei ‘Cantieri Meticci’, che chiuderà la parata, alla quale partecipano altri gruppi musicali ospiti, portando a una trentina i protagonisti della sfilata. Ad aprire il corteo sarà la Banda musicale Città di Imola, seguita dai Fantaveicoli e gruppi mascherati, che si alterneranno con la Banda Rei, Corretto Samba, Pneumatica Emiliano Romagnola Samba, Bloko Intestinhao, Danza Africana Imola Beguè’.