Imola, da ottobre parcheggi a sbarre attivi tutti i giorni h24

IMOLA. Cambia la sosta a Imola. A partire da ottobre tutti i parcheggi a pagamento di Imola regolati da sbarre mobili, saranno attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pur mantenendo le stesse tariffe orarie.

Prima mezz’ora gratis

Il piano tariffario dei singoli parcheggi resterà quindi invariato, con sosta gratuita i primi 30 minuti nei parcheggi Centro Città, Palestra Cavina e Guerrazzi e 20 minuti nei parcheggi Ortomercato e Ragazzi del ’99. L’orario di pagamento rimarrà per tutti i parcheggi dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 (escluso festivi).

Centrale operativa h24

Ci sarà una centrale operativa attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 che permetterà il costante funzionamento dei parcheggi; le sbarre mobili non verranno più alzate la sera e nei giorni festivi ma resteranno sempre in funzione. L’utente che accederà ai parcheggi fuori dagli orari di pagamento, potrà uscire gratuitamente con il biglietto recandosi direttamente all’uscita e inserendo il biglietto nell’apposita colonnina. Sarà sempre attivo un presidio di assistenza a cui l’utenza, in caso di necessità, potrà rivolgersi sia sulle casse automatiche che sulle colonnine di ingresso e uscita dei parcheggi.

“L’obiettivo - si legge in una nota - è quello di migliorare la gestione dei parcheggi rendendola più equa; il completo presidio dei parcheggi, infatti, garantirà in primis una più corretta fruizione delle aree evitando la crescente consuetudine dell’occupazione senza titolo da parte di coloro che attualmente utilizzano le aree irregolarmente sottraendo posti auto a disposizione dell’utenza regolare. L’attivazione di una centrale d’ascolto h24 garantirà inoltre maggiore sicurezza per l’utenza in caso di necessità”.

Le aree sosta interessate

I parcheggi interessati dalla modifica saranno i seguenti: Centro Città, Palestra Cavina, Ortomercato, Ragazzi del ’99 e Guerrazzi.

Campagna informativa

Nei giorni precedenti al 1° ottobre, quando il provvedimento entrerà in vigore, verrà effettuata una capillare compagnia informativa in modo da avvertire gli utenti del parcheggio del cambiamento della modalità di gestione.