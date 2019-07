Imola, colpo di mannaia alla gola del vicino: arrestato

IMOLA. Arrestato per tentato omicidio. In carcere un 46enne imolese. Nella notte tra venerdì e sabato ha colpito un vicino di casa con una mannaia ferendolo al collo. La vittima dell'aggressione, anche lui 46 anni, se l'è cavata per miracolo.

Il taglio infatti ha sfiorato la giugulare di pochi millimetri. Tra i due era nato un diverbio in serata, in un bar. Più tardi il 46enne avrebbe dato fuoco alla porta di casa del vicino che così è uscito sul pianerottolo. A quel punto è scattata l'aggressione. La polizia, che già era stata allertata per l'incendio, stava già arrivando. L'arresto è scattato all'istante.