Imola chiama Vasco, migliaia cantano per riportarlo all'autodromo - VIDEO

IMOLA. Erano in migliaia e hanno intonato a le note di Alba chiara. Un momento emozionante sulla collina della Rivazza, all'autodromo di Imola, proprio con vista sull'area del paddock dove 21 anni fa il cantante emiliano si esibì davanti a oltre 100mila persone alla prima edizione dell'Heineken Jammin' Festival. Un successo l'iniziativa "Imola chiama Vasco" organizzata per "spingere" Vasco Rossi a tornare in concerto all'autodromo di Imola. Giovani, meno giovani e anche bambini.

Tutti insieme sulle note di uno dei pezzi simbolo.