Imola, bimbo si perde in centro: i carabinieri lo riconsegnano alla madre

IMOLA. Intorno alle ore 19.30 di ieri, un bambino di sei anni è stato accompagnato alla caserma dei crabinieri di Imola da un paio di cittadine che raccontavano di averlo trovato in piazza Matteotti e di essersi preoccupate perché il piccolo era solo e triste perché non riusciva a ritrovare sua madre. Un maresciallo ha preso il bambino per mano ed è uscito subito dalla caserma, alla ricerca della madre che è stata ritrovata poco dopo davanti a un supermercato, sempre in piazza Matteotti, in cui si era entrata per fare la spesa. Il piccolo, in buone condizioni di salute, è stato riaffidato alla madre.