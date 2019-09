Imola, anziano muore schiacciato da una motozappa

IMOLA. Un pensionato di 92 anni è morto stamane in seguito ad un infortunio agricolo avvenuto verso le 9 in via degli Orti, alla periferia di Imola. L'uomo stava lavorando nella sua tenuta con una motozappa quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto schiacciato tra il macchinario e un albero. E' stato lo stesso anziano ad allertare i soccorsi ma quando 118 e vigili del fuoco sono giunti sul posto è deceduto mentre stavano cercando di liberarlo.

