Imola, anziano contagiato dalla leishmaniosi canina

IMOLA. C’è una persona che è stata contagiata dalla leishmaniosi canina nell’area circoscritta di via Calunga Buore e via Strascina per cui il comune di Imola ha emesso un’ordinanza ad hoc che stabilisce la profilassi e il controllo conseguente per arginare il fenomeno. Si tratta di un anziano residente nella stessa zona al quale la malattia, potenzialmente mortale per l’uomo, è stata diagnosticata nelle scorse settimane e che attualmente è ricoverato e sottoposto alle cure specifiche.

