“Imaginaction”: la musica nei videoclip, festival a Ravenna

RAVENNA. Torna a Ravenna Imaginaction, il primo festival internazionale del videoclip. Dopo il successo delle prime due edizioni, che ha ospitato tra gli altri artisti come Sting, Mark Knopfler, Antonello Venditti ed Edoardo Bennato, anche quest’anno l’iniziativa, attesa l’11, 12 e 13 ottobre, sarà un’occasione per raccontare al pubblico, insieme ai big della scena musicale italiana e internazionale, il mondo dei videoclip: tre giorni di incontri, immagini e suoni, con la musica al centro di tutto. Appuntamento fisso del festival è il progetto “Capolavori immaginati”, nato con l’idea di realizzare in ogni edizione di Imaginaction alcuni videoclip di brani che hanno fatto la storia della musica italiana, ma che non hanno mai avuto un video ufficiale, grazie alla professionalità di Stefano Salvati. Imaginaction, in collaborazione con le tre associazioni Fimi, Afi e Pmi, ha inoltre indetto anche il Premio per il miglior videoclip italiano 2018-2019. Una giuria di giornalisti ed esperti decreterà il videoclip vincitore, che verrà premiato a Ravenna durante il festival. Novità della terza edizione rivolta ai ragazzi che sognano di lavorare nel mondo dei videoclip, è invece il concorso Young Imaginaction Award. Possono partecipare i giovani dai 14 ai 35 anni presentando un videoclip edito o inedito di una canzone.

Iscrizioni aperte fino al 1° ottobre. Sono previsti due vincitori. Il regolamento del concorso su